El primer gran objetivo de Emma Navarro

Mérida.— Actualmente, la estadounidense Emma Navarro ocupa el puesto número 20 en el ranking WTA, tras haber alcanzado su pico histórico con el octavo puesto de la clasificación mundial, en septiembre de 2024.

Con títulos en Hobart (2024) y la capital yucateca (2025), una semifinal en el US Open (2024) y cuartos de final en varios majors, la jugadora reconoce que aún tiene mucho trabajo por delante, para consolidarse en la élite del tenis mundial.

Uno de sus objetivos claros es regresar y estabilizarse en lo más alto del Top 10, donde dominan nombres como Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Jessica Pegula y Coco Gauff, quienes marcan el ritmo en los grandes torneos con su potencia, consistencia y experiencia en finales.

“Sí, como dije, hay mucho trabajo que hacer... Los Top 5 y Top 10 son muy fuertes en este momento, especialmente el Top 5 ha estado muy firme durante mucho tiempo. Si miras a Sabalenka, Iga, Jess, Coco... Esas jugadoras son tan consistentes, semana a semana, y son muy fuertes, además de muy seguras en cómo juegan”, dijo.

“Así que sí, ese es el objetivo para mí, tratar de llegar a ese nivel de confianza y seguridad en cómo juego. Si puedo hacer eso, tendré la oportunidad de llegar al Top, pero sí, seguro hay mucho trabajo que hacer”, complementó la actual monarca en el Mérida WTA 500.

Navarro mantiene una mentalidad ambiciosa y realista, espera que —en un par de años— pueda verse con la corona, después de una final de un certamen en el Grand Slam.

“Necesito un par de años. Tengo mucho trabajo que hacer, pero sí, lo checaremos en un par de años y veremos qué sucede”.