Mérida.— Emma Navarro reveló, en charla con EL UNIVERSAL Deportes, que siente una profunda admiración por Roger Federer, uno de los más grandes en la historia del tenis.

La jugadora destaca no sólo la legendaria carrera del suizo —con 20 Grand Slams en su vitrina de trofeos—, sino también su forma de jugar: Esa combinación única de gracia y precisión que hacía que el tenis pareciera arte.

“Sí, es un poco genérico, pero creo que Federer es el mejor de todos los tiempos, por el modo en que jugaba, con gracia y facilidad, y un atletismo como el de una bailarina. Fue bastante increíble, y no han habido muchos jugadores que han podido hacerlo así”, resaltó.

Navarro mencionó cómo la figura del Expreso Suizo y sus batallas icónicas la inspiran. Más allá del aspecto deportivo, valora enormemente la humildad y el comportamiento ejemplar de Federer fuera de las canchas, cualidades que lo convirtieron en un ídolo, incluso después de su retiro.

“Creo que él también era muy humilde, y lo admiro mucho, el modo en que se comportaba y trataba a todos con respeto. Sí, era un buen tipo... Es un buen tipo. Definitivamente, es un jugador que inspira”, afirmó.

Navarro confesó que tiene un sentimiento muy especial por México y su afición, tras haberse coronado en Mérida.