La marcha se ha convertido en una disciplina emblemática para México, forjada a partir de gestas memorables de figuras como Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González y Carlos Mercenario, quienes no sólo compitieron, subieron a lo más alto del podio olímpico.

Desde entonces, este deporte ha sido sinónimo de éxito y esperanza en cada ciclo olímpico, alimentando una tradición que ha dejado huella en la historia del país.

Tras la conquista de 10 medallas olímpicas (la más reciente, la plata de Guadalupe González en Río de Janeiro 2016), la marcha mexicana está en renovación.

Con Alegna González como referente en la rama femenil, ahora emerge un joven talento en la categoría varonil: Emiliano Barba, quien habló con EL UNIVERSAL Deportes sobre la misión de regresar a su disciplina al lugar que merece.

“Hubo un tiempo en que la marcha mexicana era la mejor del mundo. Quiero regresar a esos tiempos en los que se tenían los reflectores en cada competencia. Tras los resultados obtenidos y viendo al equipo, podemos regresarle la gloria a nuestro deporte”, mencionó.

Barba, quien comenzó a destacar a nivel internacional en 2024 al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Lima, Perú, se entusiasma por los recientes resultados de compatriotas como Alegna y Alejandra Ortega, al considerarlos una señal de que el deporte avanza en la dirección correcta.

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“Ver esos resultados me alegra mucho. Claramente, la marcha mexicana vive un gran momento con esas preseas. Busco impulsarme con la confianza que ellas transmiten y seguir ese camino. Los triunfos hacen que más personas vean el deporte y piensen en iniciar”, añadió.

El atleta, quien —con el paso de los meses— ha incrementado la distancia de sus entrenamientos, con la mira puesta en completar los 21 kilómetros del medio maratón, habló sobre las diferentes metodologías que existen a nivel mundial. Pidió a los entrenadores poner atención en técnicas desarrolladas por potencias.

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