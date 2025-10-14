Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de Inglaterra, España, Italia y Portugal, HOY martes 14 de octubre

El parón de selecciones culmina este martes 14 de octubre, con partidos del viejo continente que prometen goles y muchas emociones, sobre todo porque las potencias del continente no quieren poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo de 2026.

Es por eso que, tanto Inglaterra, Portugal, España e Italia, deberán buscar los tres puntos en sus respectivos duelos, para encaminarse a la justa mundialista el año que viene.

Los comandados por Cristiano Ronaldo se medirán a Hungría. Portugal marcha primero de su grupo con paso perfecto, nueve puntos en tres juegos, mientras que los húngaros ocupan la segunda posición.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo lo felicitan por alcanzar los 39 goles en eliminatorias. @Cristiano

Italia, segundo del Grupo I, se enfrenta a Israel, que no debería ser un rival de altas complicaciones, aunque en este tipo de encuentros, todo puede pasar.

La selección española, al igual que los lusitanos, han ganado todos sus partidos, hoy se verán las caras ante Bulgaria, quienes están en el fondo de su sector, con cero puntos.

España en festejo de gol, durante las eliminatorias mundialistas contra Turquía - Foto: EFE

Por último, los británicos son otros que registran solamente triunfos en el Grupo K, y con 15 unidades, se encuentran en lo más alto, enfrente tendrán a Letonia, cuarto lugar del sector.

¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias de la UEFA hoy?

Los cuatro partidos de este martes 14 de octubre de estas grandes selecciones, están pactados para dar inicio a las 12:45 pm, Hora del Centro de México, y se podrán sintonizar a través de las señales de Sky Sports.

Letonia vs Inglaterra

HORA: 12:45 h

ESTADIO: Daugavas Stadiona

TRANSMISIÓN: SKY Sports

Portugal vs Hungría

HORA: 12:45 h

ESTADIO: Estadio José Alvalade

TRANSMISIÓN: SKY Sports

España vs Bulgaria

HORA: 12:45 h

ESTADIO: Estadio Municipal José Zorrilla

TRANSMISIÓN: SKY Sports

Italia vs Israel

HORA: 12:45 h

ESTADIO: Bluenergy Stadium

TRANSMISIÓN: SKY Sports

Conoce horario y canales para mirar EN VIVO el juego Inglaterra vs Letonia de la Jornada 2 de las Eliminatorias UEFA / FOTO: AFP

