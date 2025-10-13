Eliminatorias UEFA: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de este lunes 13 de octubre

Las eliminatorias más extensas en el mundo continúan este lunes con una jornada de ocho partidos en donde los principales atractivos son los respectivos encuentros de Alemania y Francia.

La UEFA tiene una jornada extensa este lunes 13 de octubre en donde las eliminatorias para la Copa del Mundo comienzan a tomar forma. Alemania, cuatro veces campeona del mundo, enfrentará en Windsor Park a Irlanda del Norte en encuentro correspondiente al Grupo A.

Lee también James Rodríguez lanza mensaje a los jugadores de la Selección Mexicana: "Hablan mucho"

Ambos equipos llegan con seis unidades, empatados con Eslovaquia, en un sector en donde el boleto a la siguiente ronda será sumamente peleado. Francia, por su parte, se medirá ante Islandia en condición de visitante. El cuadro galo es líder del Grupo D con nueve puntos, mientras que su oponente se ubica en la tercera posición con solo tres unidades.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO las eliminatorias de UEFA para la Copa Mundial 2026 este lunes 13 de octubre?

Sky Sports tiene los derechos de transmisión de las eliminatorias de la UEFA para México por lo que los ocho partidos de este lunes irán a través de su señal.

Islandia vs Francia

Hora: 12:45 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports

Irlanda del Norte vs Alemania

Hora: 12:45 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports

Gales vs Bélgica

Hora: 12:45 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports

Eslovenia vs Suiza

Hora: 12:45 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports

Eslovaquia vs Luxemburgo

Hora: 12:45 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports

Suecia vs Kosovo

Hora: 12:45 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports

Ucrania vs Azerbaiyán

Hora: 12:45 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports

Macedonia vs Kazajistán