El Vampiro Canadiense descarta volver al ring; el gladiador se enfoca en mejorar su salud

El Vampiro Canadiense dejó una huella imborrable en la lucha libre mexicana durante la década de 1990, gracias a su carisma y conexión con el público.

Aunque su recuerdo sigue vivo entre los aficionados, el gladiador no vislumbra mantenerse como luchador activo. “Ahorita estoy retirado, hago cosas, experiencias, a veces en Estados Unidos me invitan, en Europa estoy involucrado, pero es muy diferente, lo hago por gusto, lo hago porque es parte de mí, pero no estoy con planes de luchar, no estoy bien físicamente, es imposible ya, ya estuvo”, confesó a EL UNIVERSAL DEPORTES.

El enfoque actual de Ian Richard Hodgkinson está en su nuevo proyecto como creador de contenido de terror y en su recuperación física, tras años de lesiones acumuladas. “Mejorándome muchísimo, ya tengo el diagnóstico correcto, estoy haciendo las terapias y tomando suplementos correctamente, y tengo el apoyo con los doctores correctos; ya estoy en otro nivel, estoy mejorando mucho y voy a recuperar mi salud no al 100, pero sí a un 90 por ciento y está chido”, aseguró con optimismo, ante las secuelas que le dejó la vida sobre la lona.

Uno de sus momentos más memorables en su historia reciente fue su última lucha en la Arena Ciudad de México durante la pasada Triplemanía XXXII. Agustín Elías