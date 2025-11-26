El Toluca comienza su defensa del título de la Liga MX ante un FC Juárez que llega con ritmo

El actual monarca del futbol mexicano comienza la defensa de su corona. El Toluca se presenta en los cuartos de final del Apertura 2025, visitando —esta noche— a los Bravos del FC Juárez.

Luego de 18 días sin actividad, debido que clasificaron directo a la Liguilla, los Diablos Rojos regresan a la acción; a diferencia de los fronterizos, que acaban de jugar hace sólo tres noches.

Los chihuahenses cayeron ante los Xolos en el Play-In, pero derrotaron al Pachuca en el encuentro que fue decisivo.

El equipo de Antonio Mohamed sale con la obligación de demostrar por qué fue el mejor a lo largo de la fase regular.

Sus números así lo dicen. Fue el que más puntos acumuló (37), el que más goles anotó (43) y el segundo que menos recibió (18).

Además, el Turco y sus dirigidos sueñan con conquistar el bicampeonato, que significaría el segundo en la historia de la institución escarlata (luego del logrado en 1966-67 y 1967-68), aunque el primero en torneos cortos.

El Toluca tendrá enfrente a un FC Juárez que llega con la motivación a tope, por haber eliminado al Pachuca en el segundo Play-In y haber asegurado su presencia entre los ocho mejores.

Los Bravos de Martín Varini tratarán de dar la sorpresa y “conjurar” la maldición del líder. Sin embargo, eliminar a los Diablos Rojos no será sencillo.

En el historial de enfrentamientos directos de Liga MX entre ambos (13), la balanza no favorece a ningún club, ya que cada uno cuenta con cinco victorias, por un total de tres empates.

En fase final, se han visto las caras en una sola ocasión; fue en la reclasificación del Apertura 2022 y el Toluca se quedó con el boleto a la Liguilla.

En su más reciente duelo, correspondiente a la Jornada 4 de este torneo, los Diablos Rojos se impusieron (0-2) a los Bravos en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Se juegan los primeros 90 minutos de la serie de los cuartos de final entre el Toluca y el FC Juárez. El campeón parte como amplio favorito, pero tendrá que demostrarlo en la cancha.