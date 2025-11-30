Más Información

El técnico mexicano que vuelve a la Liga MX para el próximo torneo

América: ¿Cuáles son los seis fracasos que sufrieron las Águilas de André Jardine en 2025?

Conductor de ESPN se rinde ante Christian Martinoli: "Es el número 1 de México"

Premier Pádel Acapulco 2025: Horario y dónde ver EN VIVO las Finales, HOY domingo 30 de noviembre

Camila Sodi se burla del Chicharito al recordar cómo comenzó su pasada relación: "Lavo muy bien los trastes"

El Clausura 2026 de la Liga MX traerá para el futbol mexicano grandes noticias, con el regreso a los banquillos de un joven entrenador que volverá a estar en la máxima categoría del balompié azteca.

Luego de una aventura fuera del país, se ha confirmado que Héctor "Pity" Altamirano, exjugador de Santos Laguna, se sumará al equipo del español Albert Espigares, quien hace unos días fue presentado como estratega del Puebla.

La incorporación de Altamirano, quien tuvo una destacada actuación en Costa Rica, fue compartida por el mismo entrenador ibérico, quien aseguró que con su experiencia el equipo poblano podrá hacer grandes cosas.

El retorno de Héctor, quien en múltiples ocasiones pidió la oportunidad de trabajar en su país, volverá a sentir la pasión y presión de estar cerca del campo de juego, luego de su experiencia en equipos como Querétaro, Cimarrones y Correcaminos en la Liga de Expansión.

El papel de auxiliar no es nuevo para Altamirano, quien tuvo ese rol en la Selección de Costa Rica durante la etapa de Gustavo Matosas en 2019, teniendo luego la oportunidad de probar suerte en Honduras y Guatemala.

