El técnico mexicano que vuelve a la Liga MX para el próximo torneo

El Clausura 2026 de la Liga MX traerá para el futbol mexicano grandes noticias, con el regreso a los banquillos de un joven entrenador que volverá a estar en la máxima categoría del balompié azteca.

Luego de una aventura fuera del país, se ha confirmado que Héctor "Pity" Altamirano, exjugador de Santos Laguna, se sumará al equipo del español Albert Espigares, quien hace unos días fue presentado como estratega del Puebla.

Lee también Guillermo Ochoa recibe gol olímpico en Chipre y enfrenta fuertes críticas

La incorporación de Altamirano, quien tuvo una destacada actuación en Costa Rica, fue compartida por el mismo entrenador ibérico, quien aseguró que con su experiencia el equipo poblano podrá hacer grandes cosas.

El retorno de Héctor, quien en múltiples ocasiones pidió la oportunidad de trabajar en su país, volverá a sentir la pasión y presión de estar cerca del campo de juego, luego de su experiencia en equipos como Querétaro, Cimarrones y Correcaminos en la Liga de Expansión.

Lee también José Ramón Fernández se burla del América tras quedar eliminado: "Se acabó la historia"

El papel de auxiliar no es nuevo para Altamirano, quien tuvo ese rol en la Selección de Costa Rica durante la etapa de Gustavo Matosas en 2019, teniendo luego la oportunidad de probar suerte en Honduras y Guatemala.