El otro rostro de la Copa, el que no sonríe

Guillermo lleva décadas en la herrería. Su local está ubicado a unas calles del estacionamiento del Estadio Banorte y, en días de partido, debido al número de vehículos y personas que transitan la zona, es complicado llevar a cabo sus labores cotidianas.

Creció junto al Coloso de Santa Úrsula, vivió de cerca los Mundiales de 1970 y 1986, pero nunca se ha sentido parte de la gran fiesta que significa. Durante la primera justa en el país, se le ocurrió vender chicles para ayudar en los gastos de su escuela; estaba por salir de sexto grado en la primaria, pero tuvo el infortunio de ser detenido, porque estaba prohibido.

Ahora, recuerda ese amargo episodio entre risas; sin embargo, lamenta que “no puedas hacer negocio en un evento así”.

“Me da lo mismo [el Mundial]. No nos beneficia en nada; al contrario, se supone que van a cerrar los negocios, no podrán vender”, reveló, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El ambulantaje estará prohibido durante los cinco partidos que albergará el Banorte y, aunque es una versión extraoficial, los rumores indican que ni las tiendas de abarrotes podrán vender.

“Les está costando un huevo arreglar adentro [del inmueble], y ahora quieren hacer cosas afuera”, agrega Guillermo, vecino de toda la vida del Coloso.

Junto a él, uno de sus amigos desde la infancia, de nombre Santos, recuerda que para México 1986 querían pintar del mismo color todas las casas aledañas al recinto, pero “no se hizo. Te iban a dar el material y todo para hacerlo, pero a la mera hora no pasó”.