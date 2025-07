El mensaje del Chicote Calderón previo al duelo contra América; acepta sentimientos encontrados

Cristian Calderón tendrá un emotivo reencuentro el próximo sábado en el estadio Victoria. El Necaxa recibe a las Águilas del América, su exequipo, en actividad de la Jornada 3 del Apertura 2025.

El Chicote acepta sentimientos encontrados por enfrentar a los de Coapa, donde consiguió dos títulos de Liga MX. Con resultados y buenas actuaciones se ganó el cariño de la afición azulcrema; sin embargo, salió para este torneo.

El destino lo pone rápidamente frente al América, quien para él, le cambió la vida personal y como futbolistas.

"Pasar por el más grande de México fue algo que me cambió, con todo respeto para la afición de Necaxa y para la institución, yo creo que cualquier jugador quisiera estar en América", declaró en entrevista para TUDN.

"Lo digo sinceramente y con mucho respeto. Sabemos que mi llegada ahí no fue muy bienvenida, pero eso no me importó, al contrario, me hizo crecer como jugador y como persona", agregó.

Busca revancha en Necaxa

Aunque acepta que le gustaría regresar al Nido y demostrar aún más. Volver a vestir la playera de los Rayos del Necaxa lo motiva a dar ese paso que les ha faltado.

"Hoy vengo con sed de revancha, de dar lo mejor del chico que fui en 2019 y también por lo que pasó el torneo pasado con los Rayos, qué más quisiera que ganar un título con Necaxa, que en 2019 se nos fue lastimosamente en semifinales", concluyó el lateral.

