Keylor Navas revela que Miguel Herrera y Sergio Ramos fueron fundamentales en su llegada a Pumas; les agradece sus consejos

Keylor Navas llega a los Pumas con un claro objetivo, el mismo que ha tenido en todos los grandes equipos a los que ha representado: ser campeón.

En su presentación oficial como flamante refuerzo del Club Universidad Nacional, el histórico arquero costarricense aceptó que está “dispuesto a hacer lo que sea necesario para poder ganar”.

El ganador de tres UEFA Champions League con el Real Madrid también reconoció que no resultó nada complicado tomar la decisión de seguir su trayectoria en México, sobre todo porque contó con el apoyo de dos personajes fundamentales.

Lee también Chicharito Hernández asegura que nunca quiso "herir" ni "limitar" con sus polémicas declaraciones; "lamento cualquier confusión"

Keylor Navas reveló que tuvo la oportunidad de platicar con el actual director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, y con su excompañero merengue, Sergio Ramos, antes de confirmar su llegada a la Liga MX.

“Hablé con el profesor porque conoce la Liga y al club. Me dijo que iba a llegar a un equipo grande, me ayudó y me aconsejó. Tenerlo a él ayuda a tomar esas decisiones, se agradecen esos consejos que ayudan a aclarar las ideas”, mencionó sobre el Piojo.

Lee también Keylor Navas es anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Club Universidad Nacional; “Es un sueño, ya soy de Pumas”

“Tuve conversaciones con Sergio Ramos, es mi hermano y me contó de la experiencia que ha tenido en el futbol mexicano. También han venido jugadores como James Rodríguez y un montón que tienen gran nivel para dar”, compartió sobre el defensa central del Monterrey.

Además de los consejos que recibió de Miguel Herrera y de Sergio Ramos, el arquero tico afirmó que también su decisión fue más sencilla de tomar por la actualidad que vive nuestro balompié nacional y que, incluso, prefirió rechazar ofertas de Arabia Saudita y llegar a los Pumas.

“En la liga, en este momento, hay jugadores con mucho talento y eso le da más nivel; todos los que venimos de jugar en Europa, en grandes equipos, hacemos que la Liga MX pueda crecer y que sea más competitiva”, puntualizó Keylor Navas en su presentación.