El mensaje de Antonio Mohamed al América: Acá no estoy solo

Toluca.— Antonio Mohamed disfruta el déjà vu que el futbol le ha otorgado. Con una importante diferencia, esta vez se siente arropado por su equipo.

Once años después, el Turco vuelve a encontrarse con los Tigres en una final. La anterior fue al mando del América, ésta en el Toluca. En la otra, se encontraba enemistado con la directiva azulcrema; hoy, la cúpula escarlata lo adora.

Por si fuera poco, la serie por el título se disputará exactamente en las mismas fechas: jueves 11 y domingo 14 de diciembre.

“También fue la semifinal con Monterrey. La diferencia es que estaba mal con los directivos y acá estoy muy bien”, presume. “Estábamos solos y acá, muy acompañados. Para recordarlo. Fue en diciembre, hace 11 años, pero fue todo de los jugadores, ellos lo saben bien”.

El equipo que dirigía se impuso en la batalla por la corona, desenlace que anhela repetir este domingo, en el estadio Nemesio Díez.

Logro que le daría un fantástico colofón a su primer año con los escarlata. Ya se coronó en el Clausura 2025, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

“El equipo se acostumbró a jugar finales. Me siento tan representado por este grupo de jugadores”, se sinceró. “Sólo debo darles las herramientas. Y ser valientes”.

Porque está perfectamente consciente de que los Tigres serán un adversario muy complicado, dada su experiencia en finales: “Guido [Pizarro] es un entrenador novato, pero conoce mucho el juego, a su equipo y está preparado”.

