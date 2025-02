El estadounidense Taylor Fritz se pierde el Abierto Mexicano de Tenis; este es el motivo de su ausencia

En un par de días, se pondrá en marcha el Abierto Mexicano de Tenis 2025, con un impresionante cuadro principal.

Acapulco volverá a ser la sede del AMT, como ha sucedido en los últimos 24 años, desde que el torneo se mudó de la Ciudad de México al estado de Guerrero.

El puerto recibirá a 32 tenistas que intentarán quedarse con el trono que dejó vacante el australiano Alex de Miñaur.

El actual bicampeón del AMT decidió no buscar el tricampeonato en México y prefirió irse a competir a los Emiratos Árabes Unidos por el trofeo del Dubai Duty Free Tennis Championships.

A pesar de la ausencia del todavía monarca, la edición XXXII del Abierto Mexicano de Tenis “pinta para ser una de las emocionantes de la historia”, por el cuadro principal que se logró.

De acuerdo con el director del certamen, Álvaro Falla, contar con siete de los mejores 20 tenistas del mundo servirá para que no haya un solo “partido malo porque la competencia será muy alta.

Sin embargo, se tenía contemplado que, en lugar de siete, fueran ocho las raquetas de los primeros 20 clasificados, pero no fue así.

Durante la Ceremonia del Draw, llamó poderosamente la atención la ausencia del estadounidense Taylor Fritz, quien se encontraba anunciado como parte del AMT.

El cuarto mejor posicionado en el PIF ATP Rankings causó bajó de última hora y no podrá formar parte de la edición número 32 del certamen.

El ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 publicó en sus redes sociales el motivo principal por el que no se presentará en nuestro país.

“[Estoy] realmente triste que tenga que salir de Acapulco este año. He estado lidiando con una lesión abdominal y [así] he estado jugando, esperando que pudiera mejorar”, compartió en su cuenta oficial de Instagram.

En su publicación, Taylor Fritz reconoció que “es frustrante jugar cuando no puedes estar al 100% y has mejorado”, por lo que tomó la difícil decisión de no participar en el Abierto Mexicano de Tenis 2025.

“Acapulco siempre ha sido uno de mis eventos favoritos y realmente lamento decepcionar en el torneo. Espero que dándole esta semana para descansar y de rehabilitación me devuelva al 100% pronto”, señaló el tenista estadounidense.

Cabe resaltar que Taylor Fritz estuvo cerca de coronarse en el AMT, pero terminó perdiendo la final con el español Rafael Nadal en 2020 tras ser superado 6-3 y 6-2 en el Princess Mundo Imperial.