Efraín Juárez se ha convertido, sin lugar a dudas, en el entrenador de moda dentro del futbol mexicano. Tras arribar con un importante respaldo por su trabajo en Colombia y atravesar un inicio complicado en su aventura al frente de Pumas, el estratega ha logrado enderezar el rumbo y hoy tiene al conjunto universitario compitiendo en los primeros lugares del campeonato.

Ese reconocimiento y la experiencia acumulada a lo largo de su carrera como jugador y entrenador —forjada tanto en las canchas como en procesos de preparación en Europa— fueron clave para que Juárez recibiera la visita de Andrés Guardado en las instalaciones auriazules. Un encuentro que no pasó desapercibido por el peso específico de ambos dentro del futbol mexicano.

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El histórico exfutbolista del Real Betis de España y canterano del Atlas viajó a México para sostener una charla con su antiguo compañero en la Selección Mexicana, en un intercambio cercano y lleno de aprendizajes.

En el video compartido en redes sociales se observa a Guardado, quien ha comenzado su camino rumbo a los banquillos en Europa, escuchar con atención las explicaciones de Juárez, quien apoyado en una pantalla le detalla conceptos tácticos y movimientos específicos de sus futbolistas.

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La secuencia de ambos exfutbolistas, quienes tuvieron buenos momentos con el Tricolor, generó aplausos de los seguidores de la Liga MX, quienes no vieron lejana la posibilidad de ver a Guardado tener una oportunidad en territorio nacional.