Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de goleo del Apertura 2025, a falta de una jornada

Educational Football Program de la Fundación Real Madrid llega a Querétaro

Canadá se adelanta a la Selección Mexicana y buscaría convocar a Marcelo Flores para la Copa del Mundo

Liga MX Femenil: Horario y canales para ver los Cuartos de Final; así quedaron los duelos de Liguilla

Blue Demon Jr. recibe el alta médica tras accidente automovilístico: "Me siento bien"

En la emblemática Ciudad Real Madrid se oficializó el acto de presentación del primer Educational Football Program en Querétaro. True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en algunos territorios de México, junto a Ciudad Maderas y en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, lanzaron un proyecto que une la pasión por el fútbol con la formación de valores, inspirando a niñas, niños y jóvenes queretanos.

Esta alianza estratégica brindará la oportunidad de entrenar bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, reconocida mundialmente por su enfoque integral en el fortalecimiento de niños y jóvenes de diferentes contextossociales, comprometidos con el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.El primer Educational Football Program abrirá sus puertas en Parque Alfalfares, en la capital queretana.

Finalmente, la pasión por el fútbol se une con el propósito de transformar vidas,el resultado es un campo lleno de oportunidades, donde cada entrenamiento representa una experiencia real.ial de la Fundación Real Madrid en México y Ciudad Maderas.

