Eduardo Nájera aseguró que Jaime Jáquez "es como la India María, no es de aquí ni de allá"

El alero mexicano Jaime Jáquez Jr. será la gran estrella del partido del Miami Heat y Washington Wizards este sábado en la Arena Ciudad de México. Sin embargo, no es el único tricolor con experiencia en la NBA que dijo presente esta tarde. Eduardo Nájera y Horacio Llamas fueron invitados como leyendas de la liga para disfrutar del juego.

El primero de ellos, con pasado en Dallas Mavericks y Denver Nuggets, fue cuestionado sobre el efecto que tiene Jáquez en la comunidad latina y mexicana por su llegada a la NBA y en su respuesta, expresó molestia por la decisión de acompañar a la selección estadounidense previo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El efecto es positivo, desafortunadamaente este niño (Jáquez) se fue y se puso el uniforme de Estados Unidos y ya incluso yo estoy dudando. Es como la India María, no es ni de aquí ni de allá. Obviamente lo queremos con el uniforme de México, me hubiera gustado que se hubiera esperado esa foto y a ver cómo lo recibe la gente. Los mexicanos somos leales pero también somos cabrones y cuando alguien se malcomporta o se va a otro lado lo criticamos. Por algo le están pagando todo ese dinero para poder criticar nosotros y esperemos que eventualmente lo veamos con el uniforme de México" declaró antes del partido.

EDUARDO NÁJERA DESEA QUE LA NBA TRAIGA A LEBRON JAMES A MÉXICO

Además, Nájera menospreció a los Wizards de Washington y criticó a la NBA por elegir ese equipo para la visita número 33 de la liga al pais.

"Me gustaría traer a los Lakers, a Boston, merecemos estos equipos, también vendrian de Mavericks. Washington se me hace una decisión diferente, no tenemos una conexión con ellos, Miami bien, viene Jáquez que eso es suficiente pero sí me gustaría que eventualmente venga LeBron James, Jayson Tatum" concluyó.