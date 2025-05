Eduardo Berizzo quiere seguir con León; desconoce el futuro de Andrés Guardado

Pese a la eliminación en cuartos de final del Clausura 2025 ante Cruz Azul, Eduardo Berizzo no pierde la esperanza de continuar como técnico del Club León.

El argentino fue claro en su mensaje tras el 5-3 global, desea seguir al frente del proyecto esmeralda.

“Los próximos días conversaremos mi estancia aquí, lo que se pueda mejorar, uno de los temas es la plantilla, es importante para un técnico y en los próximos días veremos. Me siento cómodo aquí en León, soy respetado, es una organización a la que aprecio mucho y me gustaría quedarme”, expresó Berizzo en conferencia de prensa.

Berizzo subrayó que el análisis deportivo debe estar por encima de cualquier polémica externa. Aceptó la superioridad de Cruz Azul en momentos clave, aunque confía en que León compitió de igual a igual en varios tramos del partido.

“Quiero creer que la eliminatoria de resolvió en las áreas, ellos marcaron todo lo que tuvieron, no concretamos las que tuvimos y, bueno, creo que en el trámite del juego pudimos equiparar, pero la contundencia fue clave, el futbol se define en concretar situaciones”.

Sobre el posible impacto anímico tras el primer partido, Berizzo prefirió no justificar la eliminación por ese lado.

"No quisiera volver el tiempo atrás, no sé si fue anímico o no… no podemos poner eso como excusa", añadió.

Respecto a los jugadores clave, Berizzo habló sobre Andrés Guardado y James Rodríguez. El futuro del mexicano es incierto, mientras que el colombiano seguirá en el club.

"En el caso de Andrés Guardado, deberá resolver su futuro. Si hoy fue su último partido, las gracias por haber dirigido un top mundial. Si este ha sido su último partido, agradecido, son de esos jugadores que te hacen mejor entrenador. James Rodríguez tiene contrato y seguramente seguirá con el club".

Finalmente, elogió a Guardado por su profesionalismo en este semestre: “Andrés ha jugado muchos partidos, ha jugado muchos años. Jugar cinco Mundiales y competir hasta el último día de su carrera, como hoy, habla de la jerarquía de futbolista y de persona que ha sido. Me toca, agradecer su implicancia, su compromiso, su ejemplo para los jóvenes. Así que agradecido de haberlo entrenado”.