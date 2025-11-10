Más Información

Eagles vs Packers: Horario y canales para ver EN VIVO el Monday Night Football; HOY, lunes 10 de noviembre

Pumas revela que José Juan Macías será operado y tardará casi un año en volver a jugar

Christian Martinoli tunde a la Selección Mexicana: "Es la peor generación de todas"

Christian Martinoli y Luis García Luis García narrarán 32 partidos de la Copa del Mundo de 2026

Liga MX Femenil: Definidos días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Lambeau Field será sede del último duelo en la Semana 10 de la NFL en un choque de grandes candidatos al Super Bowl por la Conferencia Nacional. Los Packers de Green Bay reciben esta noche a los vigentes campeones, Eagles de Filadelfia, en un duelo que podía repetirse en enero.

Jalen Hurts — quarterback de los Eagles — es el gran protagonista de este duelo ya que presume estar invicto ante los Packers con tres victorias como titular, incluyendo una en la última Postemporada. El Jugador Más Valioso del último Super Bowl tiene además marca de nueve victorias, aún sin descalabros, ante equipos de la división Norte de la Conferencia Nacional.

Los Eagles vienen de semana de descanso tras vencer a los Giants de Nueva York, mientras que los Packers fueron vencidos en la Semana 9 por los Panthers de Carolina. En el papel, es un duelo totalmente inclinado del lado de los aún monarcas de la NFL, pero al ser ambos candidatos, las distancias pueden acortarse en el kickoff.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Monday Night Football entre Eagles y Packers?

El cierre de la Semana 10 de la NFL tendrá transmisión en México a través de televisión de paga y servicio de streaming.

Eagles vs Packers

  • Fecha: Lunes 10 de noviembre
  • Hora: 19:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN

