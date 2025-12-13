Duilio Carrillo se alejó de las tentaciones de la calle gracias al deporte

Duilio Carrillo encontró en el deporte no sólo una vocación, sino una puerta que lo salvó y lo alejó, a temprana edad, de los problemas de la calle.

El dos veces olímpico, criado en un entorno vulnerable en Guadalajara —donde las drogas, el robo y las tentaciones de la calle eran parte del paisaje cotidiano— compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes cómo el deporte transformó su vida.

“El deporte abre muchas puertas; lo principal es que te aleja de los vicios, las drogas, el robo y las situaciones de calle. Mucha gente lo practica por necesidad, y cualquier persona de bajos recursos puede recaer. Yo vivía en una zona precaria, donde existían esos malos hábitos”, comentó el atleta.

Carrillo, quien sueña con sus terceros Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, añadió que en esos momentos difíciles su familia fue pieza fundamental para alcanzar sus metas.

“En todas partes hay influencia de los amigos que te invitan a salir de fiesta, y luego aparecen las drogas. Lo que me ayudó fue la familia; ellos me cobijaron y me impulsaron en el deporte”.

Con esa experiencia latente y con el propósito de orientar a las nuevas generaciones, el deportista mexicano destacó los beneficios de la actividad física.

“Al practicar deporte debes tener disciplina y constancia. Todo se convierte en una obsesión por ser mejor atleta y padre de familia. Me gustaría ser un buen ejemplo y decirle a la gente de las consecuencias”.