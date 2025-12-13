Duilio Carrillo con la ilusión de vivir sus terceros Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028

En el pentatlón moderno, disciplina que combina la resistencia física con la estrategia mental, Duilio Carrillo se ha convertido en uno de los referentes mexicanos más destacados y apunta a seguir conquistando logros en el futuro.

Con la experiencia de haber competido en dos Juegos Olímpicos, el atleta tapatío encara un nuevo reto: los cambios que transformarán su deporte en Los Ángeles 2028, que sin duda se han convertido en el siguiente reto de su carrera.

Carrillo, quien expresó su deseo de volver al máximo escenario deportivo, recalcó que trabajará de manera intensa para llegar a la justa de Estados Unidos, que de ser la última en su carrera olímpica, le permita hacer historia.

“Siempre está en la mira ir a los Juegos Olímpicos, pero ahora con tantos cambios en el pentatlón moderno, la idea es luchar por todo e ir por la medalla. Espero grandes cosas; no sé si sean mis últimos, pero si lo son quiero que sean los mejores. Estoy nervioso: cambió la equitación por obstáculos. Iniciamos bien el ciclo, aunque es un camino largo”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Duilio, quien ocupó el sitio 28 en la prueba individual de París 2024, se consideró afortunado por representar a México en el ámbito internacional y destacó que toma inspiración del apoyo de la gente, que sin importar la distancia viaja para alentarlo y ese ánimo lo motiva a dar todo en su disciplina.

“Es muy satisfactorio ponerte la camiseta de México y salir a competir internacionalmente. Son experiencias inolvidables; sabes que la gente va a cualquier rincón del planeta para apoyarte y eso te llena el corazón, además de motivarte a dejarlo todo”, finalizó.

Duilio Carrillo ha ido mejorando su marca en cada una de sus participaciones en los Juegos Olímpicos, tomando en cuenta que en su debut culminó 33 y cuatro años después la pudo mejorar considerablemente. Leobardo Vázquez H.