Don Margarito Hernández no fue a trabajar y consiguió un boleto para la pelea del Canelo Álvarez vs Ryder

A Don Margarito Hernández no le importó desmañarse, esperar horas bajo el sol e incluso dejar de trabajar con tal de conseguir un boleto para la pelea entre Canelo Álvarez y John Ryder.

"Llegué a las 09:30 horas, dije no voy a chambear porque quiero conseguir mi boleto, venía con la fe por delante que lo iba a conseguir y mañana vamos a estar ahí", dijo Margarito a EL UNIVERSAL Deportes.

Hernández García conoce a la familia Reynoso desde hace 13 años porque su hijo entrenó con en su gimnasio, por lo que Eddy cuando lo vio en la silla de ruedas afuera del Teatro Degollado se acercó para cambiarle el día.

"Saúl me autografió mi figura del Canelo, Eddy me regaló mi boleto y además me regaló 100 dólares, salió de su corazón, se me salieron las lágrimas de alegría", afirmó Margarito.

El aficionado del boxeo compartió que cumplirá un sueño este 6 de mayo al ver en vivo al Canelo Álvarez.

"Mañana voy a estar agusto viendo una pelea de Saúl en vivo que nunca lo he visto, era un sueño y se me va hacer, estoy agradecido con Dios y con la humildad de Eddy", concluyó Margarito.