Periodista español ataca y llama 'analfabeto' a David Faitelson por críticas a Checo Pérez

David Faitelson suele generar polémica por su opinión sobre los deportistas mexicanos. Desde hace varios años, es de público conocimiento su mala relación con Saúl Álvarez, y ahora, un comentario que realizó sobre el Checo Pérez despertó la indignación de los fanáticos del deporte motor, no solo mexicanos, también de un periodista español.

Todo comenzó cuando el reconocido periodista de ESPN dijo: "Lo veo diferente a como lo ven ustedes, 'Checo' Pérez no está al nivel de Max Verstappen, nunca lo va a estar, es un doble campeón del mundo, tiene 26 años y tenemos que entender que está llamado a ser el siguiente Lewis Hamilton, el siguiente Michael Schumacher, está en ese nivel".

Ante este comentario, el especialista en automovilismo David Perogil publicó un video en el sitio Fórmula 1 Total con una contundente respuesta al mexicano.

"A mi me parece Faitelson que tú dices que el 'Checo' Pérez no está a la altura de Max Verstappen y nunca lo va a estar, primero dices una afirmación... y luego se siente un adivinador, y ese es su modus operandi. Dice una barrabasada y se gana el odio de los seguidores que es de lo que vivo y luego me disculpo. Vamos a ver el razonamiento del tal Faitelson para hacer tal aseveración de auténtico analfabeta de Fórmula 1" expresó Perogil.

