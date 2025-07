Domènec Torrent orgulloso de sus Rayados; "Me voy conforme con el esfuerzo"

Domenec Torrent está contento, pero no está feliz. Está satisfecho, pero no está conforme.

El técnico de Monterrey se va con el dolor de la derrota, con la amargura de quedar fuera del Mundial de Clubes, pero con la esperanza de que el juego que su equipo dio ante el Borussia Dortmund pueda repetirse en la Liga MX.

El español aceptó la derrota, pero de igual forma se quejó de que el arbitraje no fue del todo parejo, pues para él, el segundo gol del francés Guirassy fue precedido de una falta, además de que se debió marcar un penalti a su favor.

“Somos Rayados, queremos ganar, no estamos conformes con el resultado. Hicimos ocasiones y en la segunda parte pudimos dar la vuelta o empatar el juego”, dijo.

Y no pudo dejar de hacer notar, errores arbitrales: “Vi decisiones polémicas, el segundo gol fue una falta a nuestro jugador y no la revisan… Y hay un penalti muy claro al ‘Tecate’ y no lo revisan”.

Pero ya no puede hacer nada: “Me voy conforme con el esfuerzo. No teníamos enfrente a cualquier equipo y lo dominamos. Generamos muchas ocasiones. Nos vamos disgustados porque al final perdemos el juego”.

Lo que más le llamó la atención, fue que descubrió que los Rayados tienen a un nuevo jugador: Jesús Manuel Corona. “’Tecate’ jugó de doble nueve y así creamos muchas dificultades. Jugó muy bien, como [Germán] Berterame. ‘Tecate’ en el uno contra uno siempre ganó. Les hemos creado bastantes ocasiones”.

Y la buena noticia, “es que yo no lo conocía de esta manera. Bienvenido, hemos fichado al jugador Corona… Que es muy bueno”.

Vino una pregunta… ¿Esto es para usted, un fracaso?

Y la respuesta fue sarcástica: “Sí, sí, es un fracaso total”.

Agregó. “Fue un gran fracaso contra un equipo pequeño como el Dortmund… Fracaso grande…”.

La misión que le sigue al español, es llevar el juego de estos Rayados, al campeonato mexicano: “Estamos felices por cómo han ido los partidos, hemos ido de menos a más. Ahora hay que hacer que esto siga. Me han mostrado [los jugadores de Monterrey] lo bien que pueden jugar, el compromiso que tienen. Pero esto no se puede quedar aquí en el Mundial de Clubes, lo tenemos que hacer en México. No vamos a jugar así siempre, es claro, pero sabemos lo que podemos hacer. Así que no tenemos excusa. Los rivales también juegan, no será fácil mostrar esta versión, pero sabemos que podemos ejecutarla”.