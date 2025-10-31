Dodgers vs Blue Jays: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 6 de la Serie Mundial, HOY, viernes 31 de octubre

Después de aquel juego en Dodger Stadium que llegó a su fin en la entrada 18, Los Ángeles no ha vuelto a ser el mismo equipo en esta Serie Mundial.

Sus lanzadores han dejado de dar cátedra en la lomita y la pólvora de su ofensiva sigue sin estallar. Como resultado, ha perdido la ventaja en el Clásico de Otoño y ahora los Blue Jays están a una victoria de coronarse.

Los Dodgers llegaron a Los Ángeles con la posibilidad de coronarse en casa, pero fueron incapaces de brillar frente a su gente y ahora, en caso de lograr la remontada, volverán a campeonar fuera del castillo azul, como en 2020 y en 2024.

Lee también Alejandro Kirk recibía ofensas antes de ser la estrella de Blue Jays en la Serie Mundial

Ahora, todas sus esperanzas están depositadas en el samurái. Yoshinobu Yamamoto, aquel que lleva dos juegos completos en fila en esta postemporada, será el principal responsable en intentar alargar la serie a un séptimo y definitivo juego.

Toronto tiene dos oportunidades para coronarse en Rogers Centre, tal y como lo hizo en la temporada de 1993, cuando se impuso en seis encuentros a Filadelfia.

Por logros, experiencia y nombres, Dodgers llegó como favorito; sin embargo, en el diamante no se ha visto diferencia alguna y esta noche, en compañía de su afición, los Jays buscarán acabar con 32 años de sequía.

Getty Images via AFP:LUKE HALES

¿Cuándo y dónde ver el Juego 6 de la Serie Mundial?

Los Dodgers, a ganar o decir adiós al bicampeonato. La novena de Los Ángeles no pudo cerrar la serie contra los Blue Jays en casa y ahora se pone en manos de Yoshinobu Yamamoto para forzar un séptimo juego.

Fecha: Viernes 31 de octubre

Horario: 18:00

Transmisión: ESPN e Imagen Televisión

Lee también Papa León XIV: El sumo pontífice recibió una franela de Ohtani ¿Piden milagro los Dodgers?