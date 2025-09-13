¡Dividen puntos! Tigres y León empatan sin goles en la Jornada 8 del Apertura 2025

El Volcán no pudo hacer erupción. Tigres empató 0-0 con León a pesar de haber sido mejor durante gran parte del juego, el cual tuvieron que disputar con un hombre menos desde el minuto 25 del primer tiempo.

Tigres y León empatan sin goles en la Jornada 8 del Apertura 2025 fabricó la primera de peligro para los universitarios con un tirocentro que no logró ser rematado por algún compañero felino al minuto 5. La respuesta de La Fiera llegó al 12', pero una espectacular atajada de Nahuel evitó el gol de la visita.

Paúl Bellón silenció al Universitario, que revivió al ver como se anulaba el gol del futbolista esmeralda. Juan Purata vio la roja al minuto 25 en una entrada polémica, pero que Daniel Quintero consideró como excesiva tras una revisión en el VAR.

Nada para nadie en el primer tiempo. En el arranque del segundo, James Rodríguez ingresó de cambio para darle una cara distinta a su escuadra que buscaba aprovechar su hombre extra.

Correa encontró el gol a cuatro minutos del inicio de la segunda parte tras una serie de rebotes en el área de León. Sin embargo, la anotación no contó por una falta previa de Ozziel Herrera sobre James.

A pesar de estar con uno más en el terreno de juego, el cuadro visitante no pudo capitalizar esa oportunidad de enfrentar a 10 hombres por más de 65 minutos. Por su parte, los locales intentaban una y otra vez para abrir el marcador, pero se quedaron con las ganas.

Tigres enfrentará a Chivas a media semana, partido correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025; mientras que León se medirá ante Tijuana en la frontera del país.