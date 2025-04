Directivos en Costa Rica explotan contra Erick 'Cubo' Torres; "Es un malagradecido"

La carrera del atacante mexicano Erick 'Cubo' Torres se encuentra próxima a ser retomada, luego de una importante suspensión por dopaje en Costa Rica.

El exjugador de Chivas, quien dio positivo al uso de Clostebol y recibió un castigo de dos años fuera del balompié, se encuentra envuelto en la polémica.

Al ser señalado por Ronny Cortés, dirigente del Santos de Guápiles, quien previo al ver si retorno a las canchas se lanzó contra el mexicano, asegurando que es un malagradecido por dejar el club que lo apoyó en su mal momento.

Cortés, quien estuvo atento respaldando el exfutbolista de la Selección Mexicana, agregó que realizó la mejor oferta posible, pero Torres decidió salir y regresar a la Asociación Deportiva Guasteca.

"Me siento mal, porque en mi casa lo arropamos cuando no tenía techo. Es un malagradecido. No es por sacarle en cara, pero uno se siente mal por la forma en que actuó. Me dijo que no tenía que darme explicaciones y que no por haberle dado plata, yo podía decirle dónde jugar", dijo Cortés.

Ante esos comentarios, el jugador estableció que en los siguientes días compartirá detalles sobre el siguiente paso en su carrera, luego de que no se encuentra en planes de Herediano, equipo que es dueño de su carta.

“Está cercano el regreso al futbol. Me han buscado en estos días para dar declaraciones, pero en este momento no he tomado una decisión en concreto. Esta semana se hará oficial, estoy muy motivado”, mencionó Torres.