Diego Ramírez, director deportivo de América, sobre el duelo ante Cruz Azul; "Les hemos ganado en un sin número de oportunidades"

América recibió un duro golpe, el pasado jueves, ante Cruz Azul. Apenas su segunda derrota en una Liguilla bajo el mando de André Jardine.

Este domingo, deberán revertir el marcador y lo único que vale para las Águilas es un triunfo. Cualquier otro resultado dejará fuera al tricampeón del futbol mexicano; sin embargo, en el Nido aseguran que el ánimo está a tope.

"No nos veo tocados, emocionalmente estamos muy bien y esperamos poder dar la vuelta mañana”, declaró Diego Ramírez, director deportivo del América.

“No puedo estar más orgulloso de nuestros jugadores, cuerpo técnico y staff. El rival es de gran capacidad, ha invertido muchísimo para acceder a estas instancias, merece nuestro respeto, pero no hay que olvidar que hemos ganado en un sin número de oportunidades, frente a ellos también", agregó el directivo azulcrema.

Si hay un equipo que ha manifestado su descontento con trabajos arbitrales es Cruz Azul. En la Ida hubo situaciones polémicas, esta vez en "favor" de La Máquina; sin embargo, Diego Ramírez minimizó el tema.

"Nosotros en cuestión del arbitraje, tratamos de comunicarnos por la vía correcta para tener la comunicación y mejorar el arbitraje, unificar criterios y que sea parejo para todos. Más allá de molestarnos es algo que nos motiva porque demeritan algo conseguido con trabajo", aseveró.

Ganar o fracasar en el América

Luego de quedar eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf por Cruz Azul, en el América ganar el tetracampeonato se convirtió en un objetivo mayor. No ganarlo sería fracasar.

"Obviamente el de Concacaf tenía gran relevancia porque veníamos de ganar tres títulos y era importante ganar uno internacional, desgraciadamente no logramos hacerlo, fracasamos en ese tema. Hoy se vuelve prioridad la liga una vez; no podemos lamentarnos por no ganar la Concacaf", concluyó.