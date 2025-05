Andrés Vaca responde crítica de Jorge Pietrasanta; el narrador de TUDN se fue con todo

Los ánimos siguen encendidos en redes sociales. Esta vez, Andrés Vaca entró a la pelea y se lanzó contra Jorge Pietrasanta.

El narrador de TUDN respondió a un mensaje en X, donde el hoy comentarista de ESPN hizo alusión a él y se burló por haber dicho en alguna ocasión que "aprendió a narrar jugando FIFA".

"El que no tiene dicción ocupa el lugar que tu deseas volver a tener. El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tu deseabas en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo", respondió Vaca.

"Hey, pero sigue diciendo 'me paro de pie', todos te recordamos por eso. Ánimo", agregó el narrador de Televisa.

Lee también André Jardine le hace el gesto del tricampeonato a afición del Cruz Azul; el brasileño fue expulsado del Clásico Joven

Fiel a su estilo, Pietrasanta no se quedó de brazos cruzados y lanzó otro mensaje contra Andrés Vaca.

"¡De verdad! En lo que te has convertido ¡En vocero! Nadie te invitó a esto y el que se ríe... Yo renuncié, de no ser así no existirías. ¿Ya le ganaste una a Azteca? Investiga en el entorno y en medios qué piensan de ti, por fa", escribió el ex de Televisa.

Lee también América, inconforme con la sede del partido contra el LAFC, por el boleto al Mundial de Clubes; quería un estadio neutral