Ricardo La Volpe deja en ridículo a Jorge Pietrasanta; "no sabes nada de futbol", lanzó

Las cosas se pusieron calientes entre Jorge Pietrasanta y Ricardo La Volpe en redes sociales.

El comentarista de ESPN criticó el acento del histórico entrenador argentino y recibió una dura respuesta por parte del hoy analista de TUDN.

"Ahora entiendo, Lavolpe analiza el fulbo, no fútbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO", escribió Pietrasanta en X.

La respuesta del "Bigotón" llegó y dejó mal parado al narrador de ESPN.

"Dejando de lado el ataque personal que haces sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de "Fulbo", no sabes nada", lanzó.

Pero Pietrasanta siguió la pelea con otra crítica hacia La Volpe y de paso señaló a Andrés Vaca, narrador de TUDN.

"No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO", escribió 'Pietra'.

