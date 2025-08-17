Diego Lopes estará en la cartelera con sabor a México en Texas

El próximo 13 de septiembre, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, la UFC celebrará una cartelera muy especial, con un gran sabor a México.

Luego del éxito logrado en la edición pasada, la compañía de Dana White realizará una noche dedicada a la pasión por las artes marciales mixtas en territorio mexicano, evento en el que se presentará Diego Lopes.

El peleador brasileño, de corazón mexicano, saldrá a la jaula para medirse con Jean Silva en un combate de pronóstico reservado que representa su gran oportunidad. Con el objetivo de salir con la mano en alto, el hombre que radica en Puebla habló sobre su próximo enfrentamiento, asegurando que saldrá a dejarlo todo. “Estoy emocionado por que llegue la fecha y poder salir a pelear, que es lo que me gusta. Tengan por seguro que daré todo arriba, mostraré una gran versión para salir de allí con la victoria”, compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Diego, quien es explosivo, creativo en el suelo, con un jiu-jitsu agresivo y transiciones impredecibles, agregó lo importante que ha sido para su desarrollo tener cerca a grandes compañeros mexicanos, de quienes busca aprender el estilo. “Mi carrera se ha desarrollado en México. Toda la gente que compone mi equipo son mexicanos y eso nos ayuda a adaptarnos y dar ese estilo que gusta. La gente siempre espera verte buscar el intercambio y darlo todo por el nocaut”, señaló.