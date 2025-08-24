Más Información

Diego Cocca regresa al estadio Jalisco y es recibido con un gran tifo

El 'Gato' Ortíz vuelve a beneficiar al América con un penal; estos son LOS MEJORES MEMES

Novak Djokovic debuta con victoria en el US Open; el serbio sufrió para avanzar

Pumas y Puebla aburren con empate sin goles; memes no los perdonan

Alexis Vega rompió el silencio tras video viral de su cuñada; "Desafortunadamente cayó en las provocaciones"

El estratega argentino regresó a donde fue feliz y es que actualmente se encuentra en su segunda etapa como entrenador de los zorros del Atlas, equipo al que lo llevó a la gloria tras hacerlo campeón después de 70 años y luego convertirlo en bicampeón del futbol mexicano.

Cocca hizo su debut en el Apertura 2025 ante Gallos Blancos del Querétaro, pero fue hasta la jornada 6 que le tocó presentarse nuevamente ante su gente en el Jalisco.

El estratega argentino fue recibido con mucha ilusión por parte de la afición rojinegra, quien pone toda su Fe en que Diego pueda sacar nuevamente al Atlas de la crisis en la que se encinta.

Hoy todo fue diferente, desde la llegada del camión en donde volvió la afición de los zorros a recibirlos con tifos y pirotecnia, posteriormente al inicio del partido, la gente mostraron un tiro con el rostro de Diego Cocca y volvió a recordar aquel cántico que fue su himno en el año 2021 - 2022 “De la mano de Diego Cocca todos la vuelta vamos a dar” cantó la fiel.

