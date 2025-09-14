Diablos vs Charros: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie del Rey

Más Información

Los están a una victoria de proclamarse campeones de la Serie del Rey por segundo año consecutivo. La novena escarlata llega al cuarto juego con ventaja de 3-0 por lo que la barrida representaría su bicampeonato en el circuito mexicano de verano.

Frente a ellos están unos Charros de Jalisco que no han encontrado la formula para detener el beisbol de los monarcas defensores. Los capitalinos le han hecho 27 carreras en tres juegos a los tapatíos, quienes presumen una pobre producción de 7 carreras en contra de los Pingos.

El estadio Panamericano verá entonces el esfuerzo del equipo de Benjamín Gil que se encuentra contra las cuerdas y a un descalabro de ver coronarse a la Pandilla Escarlata en su casa.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el cuarto juego de la Serie del Rey entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco?

Diablos Rojos del México vs Charros de Jalisco

  • Fecha: Domingo 14 de septiembre
  • Hora: 17:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Canal 6, ESPN Mx, Fox Sports 2, FOX, TVC Deportes, Hi Sports, AYM Sports, Once.3, LMB TV, Disney+ Premium, Fox Sports Premium, Claro Sports, Azteca Deportes, Prime Video, Caliente TV, Sports y Diablos Comunicaciones

