Más Información

Obed Vargas, el mexicano que desquició a Leo Messi y a Luis Suárez; ¿regresará a la Selección Mexicana de Javier Aguirre?

Obed Vargas, el mexicano que desquició a Leo Messi y a Luis Suárez; ¿regresará a la Selección Mexicana de Javier Aguirre?

Diablos Rojos vs Piratas: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 4 de la Final Zona Sur; HOY, miércoles 3 de septiembre

Diablos Rojos vs Piratas: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 4 de la Final Zona Sur; HOY, miércoles 3 de septiembre

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Chorrillo FC vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf W Champions Cup; HOY, miércoles 3 de septiembre

Chorrillo FC vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf W Champions Cup; HOY, miércoles 3 de septiembre

Fichaje de "La Maga" Ovalle, señal del crecimiento de la Liga MX Femenil; se fue la mejor jugadora para Montse Saldívar 

Fichaje de "La Maga" Ovalle, señal del crecimiento de la Liga MX Femenil; se fue la mejor jugadora para Montse Saldívar 

Los Piratas de Campeche se convirtieron en un rival incómodo para los , que están 2-1 abajo en la Final de la Zona Sur en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Después de la sorpresiva victoria en el juego 1 llevado a cabo en el estadio Alfredo Harp Helú, los Piratas revalidaron su etiqueta de villanos haciéndose fuertes en el estadio Nelson Barrera.

Lee también

Con la presión de encontrarse contra las cuerdas, los Pingos buscan una victoria que iguale la serie y que sirva de golpe de autoridad en su lucha por revalidar el título obtenido la temporada pasada.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL JUEGO 4 ENTRE DIABLOS ROJOS Y PIRATAS?

  • Día: miércoles 3 de septiembre
  • Hora: 19:30 horas
  • Transmisión: ESPN 3, Disney + y LMB.TV

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios