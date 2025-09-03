Diablos Rojos vs Piratas: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 4 de la Final Zona Sur; HOY, miércoles 3 de septiembre

Los Piratas de Campeche se convirtieron en un rival incómodo para los Diablos Rojos del México, que están 2-1 abajo en la Final de la Zona Sur en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Después de la sorpresiva victoria en el juego 1 llevado a cabo en el estadio Alfredo Harp Helú, los Piratas revalidaron su etiqueta de villanos haciéndose fuertes en el estadio Nelson Barrera.

Con la presión de encontrarse contra las cuerdas, los Pingos buscan una victoria que iguale la serie y que sirva de golpe de autoridad en su lucha por revalidar el título obtenido la temporada pasada.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL JUEGO 4 ENTRE DIABLOS ROJOS Y PIRATAS?

Día: miércoles 3 de septiembre

Hora: 19:30 horas

Transmisión: ESPN 3, Disney + y LMB.TV

