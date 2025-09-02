Los Piratas de Campeche dejan tendidos a los Diablos Rojos del México; retoman ventaja en la Serie de Campeonato de Zona Sur

El tablazo de Christian Ibarra en la parte baja del décimo inning le dio la victoria a Piratas de Campeche sobre los Diablos Rojos del México por pizarra de 5-2 en el tercer duelo de la Serie de Campeonato en la Zona Sur.

El estadounidense castigó la serpentina del exligamayorista Deolis Guerra para sentenciar el triunfo filibustero en el Nelson Barrera de Campeche. Los dirigidos por Daren Brown retomaron la ventaja en la antesala de la Serie del Rey.

Los Piratas le propinaron a los Diablos su segunda derrota en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La novena local vino de atrás en la pizarra para llevarse la victoria.

El México había tomado la ventaja en el segundo episodio con home run en solitario del mexicano Julián Ornelas. La respuesta filibustera llegaría hasta el quinto inning cuando el mismo Ibarra conectó sencillo productor que empató la pizarra 1-1.

El dominicano Francisco Peña rompió la igualdad con cuadrangular en solitario por todo el jardín izquierdo en la parte baja del séptimo capítulo.

La respuesta escarlata fue cortesía del campeón de bateo en la LMB, Carlos Sepúlveda con un elevado de sacrificio en un octavo inning en donde los Diablos anotaron sin un solo imparable. La carrera se convirtió tras un golpe a José Pirela que avanzó posteriormente a segunda tras un toque de sacrificio de Juan Carlos Gamboa.

Con Pirela en posición de anotar, un error en la batería de Campeche lo llevó a la antesala del home plate. El elevado de sacrificio de Sepúlveda llevó a la registradora a Pirela y tras una novena entrada llena de turbulencia, el encuentro requirió de jugar extra innings para conocer al vencedor.

Fue en el décimo capítulo cuando Ibarra pegó el batazo que definió el juego a favor de Campeche que está a dos victorias de jugar su primera Serie del Rey desde 2004.