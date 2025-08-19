El periodista y comentarista deportivo ruso Alexandr Boyarski ha sido despedido tras unas críticas en directo contra una árbitra, a la que recomendó dedicarse a su familia y a tener hijos en lugar de dirigir partidos de futbol

El escándalo, según escribió el digital Gazeta.ru, estalló tras un partido de dos equipo de la liga juvenil de futbol de Rusia que disputaban jugadores entre 14 y 15 años.

El comentarista se indignó por la decisión de la árbitra de pitar un penalti y expulsar a uno de los jugadores del equipo anfitrión.

Boyarski opinó que las árbitras deben dedicarse a tener hijos ya cuidar de sus maridos porque "siempre" cometen errores en el campo.

"Al fin y al cabo, existe el futbol femenino, ahí es donde deben estar", agregó.

Poco después de expresar esos comentarios, el periodista fue despedido sin que surtieran efecto sus disculpas en las redes sociales.

El periodista también fue criticado por algunos de sus colegas, mientras que un diputado ruso llamó a la Unión de Futbol de Rusia a investigar el incidente para evaluar la posibilidad de adoptar otras sanciones contra Boyarski.