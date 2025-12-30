David Picasso vuelve a México luego de su derrota ante Naoya Inoue: “Faltó mucho de mí en la pelea, pero aprenderé de esto”

David Picasso aterrizó en tierras mexicanas luego de la primera derrota de su carrera profesional ante el japonés Naoya Inoue, campeón indiscutido del peso supergallo.

“Estoy muy contento, fue una pelea muy complicada, pero vamos a aprender mucho de esto y seguir adelante” dijo en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes en su llegada a la Ciudad de México.

El desgaste no fue menor: ir a Arabia Saudita y enfrentarte al mejor de tu división no es tarea sencilla. “Ahora quiero descansar un poco, y después ver qué posibilidades de ganar tenemos en supergallo, y si no, me gustaría subir de categoría”.

Lee también NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 18?

Luego de la caída sufrida el pasado 27 de diciembre, el boxeador de 25 años de edad pasó a tener un récord de 32-1-1.

Aunque el ‘Rey’ Picasso aguantó los 12 asaltos, las tarjetas de los jueces (120-108, 119-109 y 117-111) le dieron la victoria al nipón.

“Me sentí cómodo cuando empecé a tirar un poco más de golpes en los últimos rounds. Sin embargo; si me hubiera plantado así desde el inicio hubiera hecho una pelea totalmente diferente”, analizó el pugilista.

Lee también Jake Paul respalda a Anthony Joshua tras accidente: “La vida es más importante que el boxeo”

“Claro que mi oponente era fuerte, pero creo que la estrategia debió cambiar por ahí de la mitad de la pelea para que hubiera tenido más oportunidades de ganar”, agregó.

Finalmente, aunque no se dio el resultado que se esperaba, el mexicano mandó un mensaje para todos sus compatriotas que lo apoyaron: “Les agradezco mucho por su confianza, sé que tal vez faltó un poco más de mí en esta pelea, pero estoy contento con todo lo que pasó y voy a aprender mucho de esto. Seguiré adelante trabajando para ser mejor peleador y mejor persona”.

Lee también Kazuyoshi Miura, el futbolista más longevo de la historia fue fichado a los 58 años