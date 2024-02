David Faitelson lanza fuerte dardo al América tras polémica arbitral: “Que deje de llorar”

América terminó empatando (1-1) con Monterrey en la cancha del Estadio Azteca durante la Jornada 5 del Clausura 2024.

Las Águilas no quedaron satisfechas con el resultado, ya que, al interior del equipo, se cree que se dejaron escapar los tres puntos.

Además, de que la anotación visitante cayó tras una equivocación en la zaga azulcrema y de que resintieron las bajas por lesión.

En el trámite del compromiso, cuando el marcador favorecía al actual monarca del futbol mexicano, sucedió una polémica jugada dentro del área de los Rayados que provocó la molestia de André Jardine, quien en conferencia de prensa post partido decidió criticar la actuación del cuerpo arbitral.

Por esta situación, David Faitelson decidió mandarle un fuerte mensaje a la escuadra de Coapa a través de sus redes sociales.

“Si el América pretende ser un “equipo de época”, que deje de “llorar” por un miserable penalti que no sabemos si fue o no fue…”.

