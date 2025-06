David Faitelson arremete contra Javier Aguirre y aseguró que México está en crisis futbolística; "Ya basta de ese discurso falso"

Este martes la Selección Mexicana derrotó (1-0) a Turquía para cerrar la serie de partidos amistosos pactados previo al debut en la Copa Oro. Sin embargo, hay quienes no quedaron conformes por el desempeño del Tri frente a Suiza en el primero de estos duelos frente a selecciones europeas y uno de ellos es David Faitelson.

El conductor de Televisa, después de la goleada que sufrió el Tri frente al conjunto helvético, arremetió contra Javier Aguirre por las decisiones que tomó durante el partido contra Suiza y además, por el discurso que ofrece a sus jugadores.

"Yo no sé qué tiene en la cabeza Javier Aguirre para tomar algunas decisiones o si hay alguien que le pide cuentas. Me parece un desperdicio absoluto, para qué quiero ver a un jugador como Emilio Lara, quiero ver a los jugadores que van a jugar en el Mundial, todavía no tenemos un equipo que futbolísticamente hablando nos garantice competencia en el campeonato mundial y yo le recuerdo al señor Aguirre que estamos a un año del Mundial y en este mal logrado proceso con entrenadores y directivos, en todo esto México todavía no se recupera de la crisis futbolística que tuvo en el Mundial de Qatar 2022" aseguró Faitelson.

Finalmente, Faitelson criticó la filosofía del Vasco y las exigencias que el entrenador del Tri tiene hacia sus jugadores.

"Aguirre está perdiendo el tiempo hablando y viendo cómo responde el jugador en momentos complicados, de la disciplina, ya basta de ese discurso falso. Aguirre tiene que hablar de futbol y un sistema adecuado para que México pueda competirle a las mejores selecciones. Hoy sería una catástrofe que a México le toque enfrentar a una potencia. Si Suiza te mete 4, me imagino la catástrofe contra otra selección" concluyó.

