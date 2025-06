Javier Aguirre explota contra Raúl Jiménez y Santiago Giménez; "Son bien güeyes"

El semblante de Javier Aguirre cambió. Ya no es ese rostro duro con el que salió después de caer ante Suiza. Ahora, el “Vasco”, después de que México derrotó a Turquía (1-0), ve las cosas con más calma y optimismo, y asegura que a la Copa Oro se va a ganar, se va a defender el ser campeones vigentes del torneo de la Concacaf.

Pero lo que no le gustó es que sus delanteros se hagan “güeyes” a la hora de definir. Para Aguirre no se debe de confundir la camaradería, con la prioridad que es marcar goles y “no importa quien anote”.

El mensaje fue directo para Santiago Giménez y Raúl Jiménez, a quienes calificó de “güeyes”, por no anotar cuando tenían la oportunidad, pues prefirieron pasarla a otro compañero.

“Son buen güeyes. Tienes para matar y se le dan a otro. Raúl tiene para meter gol y se le da al otro y el otro la tiene y se la pasa al que viene… El delantero centro tiene que ser egoísta y bueno. Hay mucha camaradería en el equipo, y a lo mejor exageran en eso… Tengo la intención de hablar de eso con ellos”, dijo Aguirre en un tono fuerte, o quizá no tanto.

"Generosos no, son bien güeyes. Tienes para 'matar' y se la da al otro bien incómodo. Hay mucha camaradería... Lo hablaremos con ellos"



Aclaró que no importa quien marque, “si no se la pasas no se van a enojar. Pasó con el ‘Chino’ (César Huerta) y con el ‘Piojo’ (Roberto Alvarado. Había para matar y terminaba en nada”.

Acepta que la pareja titular en el ataque “se entiende cada vez mejor, hay opciones, pero hay que matar”.

A GANAR LA COPA ORO

Sobre el juego, Javier Aguirre indicó: “Se trabaja mejor desde la victoria”.

“Sea como sea, sirve ganar, porque después de que te metieron cuatro goles (como fue ante Suiza) pues te vas con malas sensaciones, quieres trabajar más, ver en qué fallaste. Nos vamos tranquilos, listos para la Copa Oro”, mencionó el entrenador nacional.

Al torneo de naciones de la Concacaf, México llega bien, puesto a punto gracias a estos dos juegos de preparación: “Vamos a salir a ganar, somos los campeones defensores. Jugamos dos buenos partidos antes dos buenos equipos que nos exigieron mucho; Suiza le acaba de ganar 4-0 a Estados Unidos… Así que sí… Tenemos que valorar a los rivales y entender que si no lo hacemos bien, se nos vienen encima”.

Destaca que los dos partidos fueron de alta competencia, “y dejar la puerta en cero es de valorar. Conseguimos ponernos en un nivel alto. Me deja satisfecho eso”.

