Daniil Medvedev recibe fuerte multa económica; su mal comportamiento en el US Open fue castigado

El tenista ruso Daniil Medvedev recibió este miércoles una multa de 42.500 dólares por su comportamiento durante su partido de primera ronda en el Abierto de Estados Unidos, en el que cayó eliminado a manos del francés Benjamin Bonzi.

Medvedev, exnúmero 1 del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, fue sancionado con 30.000 dólares por conducta antideportiva y con otros 12.500 por destrozar la raqueta, según informó The Athletic.

La multa representa casi el 40 % del premio de 110.000 dólares que le corresponde por haber disputado la primera ronda.

Todo ocurrió este domingo, cuando la entrada por error de un fotógrafo en la pista, antes de que el partido hubiera terminado, provocó una polémica decisión arbitral muy protestada por Medvedev, sumiendo el encuentro en un absoluto caos.

Medvedev se encaró con el juez de silla e incendió la grada con aspavientos. Los abucheos del público, provocados por el ruso, impidieron a Bonzi, que servía con bola de partido, jugar durante más de seis minutos.

Al finalizar el partido y descompuesto tras la derrota, Medvedev destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin salir de la pista.

"Voy a recibir una multa grande", aseguró Medvedev en una rueda de prensa después del partido. "A tipos como yo nos multan mucho más que a otros", añadió.

