Daniel Suárez y la travesía en un vocho para llegar a Estados Unidos

Daniel Suárez es hoy por hoy el máximo exponente mexicano en Nascar. Desde hace varios años ha estado picando piedra para hacerse de un nombre del otro lado de la frontera y lo logró, debido a que actualmente compite en la Cup Series.

Pero la historia pudo haber sido totalmente diferente, debido a que por un error casi decide tirar la toalla en el automovilismo norteamericano. Sin embargo, sus ambiciones eran más grandes y un vocho fue la clave para no rendirse y volverlo a intentar.

¿Por qué Daniel Suárez se fue en vocho a Estados Unidos?

Daniel Suárez puede presumir ser un piloto reconocido en Estados Unidos, gracias a sus actuaciones dentro de la Nascar Cup Series. No obstante, reconoció que años atrás un error de cálculo lo llevó a dejar el ‘sueño americano’ para regresar a Monterrey.

El piloto regio creía que en Nueva York estaba la sede de lo mejor de Nascar en la Unión Americana, pero no era así. Sin embargo, al regresar a casa, decidió arreglar un viejo vocho para emprender el viaje de regreso y luchar por un lugar en el deporte motor más seguido del país vecino.

“(Llegué a) Búfalo Nueva York, pero fue un error, yo no sabía inglés y pensé que ahí estaba Nascar, porque me invitaron a irme para allá y sólo duré tres meses. Después me regresé a Monterrey y preparé el único carro que tenía, un vocho 94; le arreglé el motor, la transmisión, la suspensión y me vine manejando desde allá hasta acá”, recordó Daniel, quien aseguró que pese a los años, aún conserva con cariño ese auto.

Por otra parte, el regiomontano reveló que fue muy difícil dejar México, donde ya era el principal atractivo de Nascar. Señaló que la diferencia es enorme entre la competencia nacional y la de Estados Unidos, pero al principio sufrió mucho por no hablar el idioma, no tener contactos y menos recursos para entrar a la competencia.

“El idioma (le costó trabajo), obviamente la mayoría de los pilotos que vienen de México ya hablan inglés, porque tuvieron mejor educación que yo. El dinero, yo no tenía nada de dinero, yo al principio tenía que vivir con amigos, batallé mucho. Me tarde un año en rentar mi propio departamento y las relaciones, yo no conocía a nadie y no tenía los recursos para ir a México cuando quería o que mi familia viniera a visitarme. Estaba muy solo”, recordó Daniel Suárez.

