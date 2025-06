Daniel Suárez se sincera sobre su trayectoria; “Es un orgullo ser el único mexicano que ha ganado en NASCAR”

Daniel Suárez vive su novena temporada en la NASCAR Cup Series y está cerca de cumplir 15 años compitiendo en Estados Unidos.

Su trayectoria incluye dos victorias (2022 y 2024) en la principal categoría de Stock Cars, convirtiéndose en el primer y único mexicano que lo ha conseguido.

Sin embargo, la carrera del regiomontano no ha sido sencilla, por lo que considera que es importante que las personas conozcan su “bonita historia”.

“Nadie sufrió igual que yo. La manera en que llegué a Estados Unidos [no fue fácil]... Ni siquiera hablaba inglés cuando me mudé. Me ha costado mucho estar aquí y son muchísimas cosas que he tenido que pasar para poder estar en esta posición”, compartió a EL UNIVERSAL Deportes.

El volante número 99 de Trackhouse Racing Team tomó con valentía los “muchísimos retos” que tuvo que vivir para “ganar todo lo que he podido” en su ya amplia trayectoria.

“Es un orgullo poder ser el único piloto mexicano que ha ganado en NASCAR, pero no ha sido fácil. Si fuera fácil, todos lo harían y, entre más difícil mejor, porque menos gente lo conseguirá”, dijo.

Suárez acepta que es sumamente importante que la NASCAR Cup Series se corra en México, porque servirá para que más paisanos sigan luchando por alcanzar el máximo nivel competitivo, así como él lo hizo.

“[Como piloto] lo que buscas es una oportunidad. Eso no te garantiza que vayas a ser el mejor o que vas a ganar, pero quieres una oportunidad de enseñar lo que puedes hacer. Es un proceso. No es nada fácil la forma en la que se tiene que trabajar, pero hay que trabajar duro para tomar las oportunidades”, detalló el regiomontano. Miguel Flores Pineda.