Daniel Suárez acelera su preparación para la Nascar Cup Series México 2025; "Esto ya empezó"

A poco más de un mes para que la Nascar Cup Series llegue a la Ciudad de México, el piloto regiomontano Daniel Suárez intensifica su preparación con el objetivo de conquistar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cita, programada del 13 al 15 de junio, promete ser un espectáculo vibrante, y Suárez está decidido a dejar su huella ante el público mexicano.

El volante del Truckhouse Racing Team compartió que ya comenzó a trabajar en los detalles técnicos de la carrera.

"Ayer fue la primera vez que estuve en el simulador para la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez. Nuestra preparación ya empezó, estamos teniendo juntas sobre el balance del carro, las llantas y demás. Ya se siente real”, expresó Suárez, quien pilota el auto #99.

Estas sesiones son clave para ajustar la estrategia y optimizar el rendimiento del vehículo en una pista tan emblemática como la capitalina.

Suárez aprovechó su reciente visita a la Ciudad de México para asistir al lanzamiento del primer episodio de la segunda temporada de 'Nascar A Toda Velocidad', serie que se estrenará en Netflix.

Durante el evento, el mexicano habló sobre su mentalidad competitiva y su enfoque perfeccionista. “Soy una persona muy perfeccionista, me gusta ganar, me gusta ser perfecto y competitivo y sé que no voy a serlo siempre, pero trato siempre de dar lo mejor de mi y, si no, trato de aprender para ser mejor", dijo.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, con su historia y exigente trazado, será el escenario donde Suárez buscará no solo un triunfo deportivo, sino también conectar con los aficionados mexicanos que lo apoyarán desde las gradas.

Con la preparación en marcha y el entusiasmo creciendo, Daniel Suárez se perfila como uno de los protagonistas de este evento.