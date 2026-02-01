Daniel Suárez se estrena con su nuevo equipo en la NASCAR Cup Series: “Estoy listo”

El automovilismo mexicano durante este 2026 estará bien representado a nivel internacional. En la NASCAR Cup Series, Daniel Suárez se estrenará con su nuevo equipo: Spire Motorsports, con el que tendrá su primera gran prueba este domingo en el Bowman Gray Stadium, en la carrera de pretemporada conocida como The Clash.

El piloto regiomontano desea aprovechar al máximo esta competencia, de cara al inicio la próxima semana en Daytona. Señala que esta oportunidad dejará claro a qué aspirarán, previo al arranque de las actividades oficiales.

“Vamos a aprender muchísimo dónde vamos a estar después de la primera carrera. Nunca se sabe exactamente dónde estás parado hasta que llegas a ella. Y a pesar de que va a ser una carrera de exhibición, este fin de semana va a ser la primera gran prueba”, señaló.

Además, señaló que “ya estoy listo”, aunque su única preocupación de cara a la competición de este domingo por la noche en Carolina de Norte, es “obviamente, el clima, que está un poquito impredecible”.

Luego de cuatro años en Trackhouse Racing, en medio de la temporada pasada, Suárez anunció que no seguiría en ese equipo. Spire Motorsport le ofreció un asiento y será su nuevo reto a partir de este año en NASCAR Cup Series.