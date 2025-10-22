Más Información

Daniel Suárez es nuevo piloto de Spire Motorsports; seguirá en Nascar Cup Series

Daniel Suárez es nuevo piloto de Spire Motorsports; seguirá en Nascar Cup Series

El picante choque entre Hernán Cristante y la afición del América; el argentino les recordó al Toluca

El picante choque entre Hernán Cristante y la afición del América; el argentino les recordó al Toluca

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 22 de octubre; Pumas y Chivas se presentan

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 22 de octubre; Pumas y Chivas se presentan

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 22 de octubre

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 22 de octubre

NBA: No hay claros favoritos al título esta temporada

NBA: No hay claros favoritos al título esta temporada

La participación de pilotos mexicanos en las máximas del automovilismo está garantizada. Daniel Suárez anunció el nuevo equipo con el que competirá en Nascar Series Cup a partir de 2026: Spire Motorsports.

Previo al Chicago Street Race de julio pasado, el piloto regiomontano había anunciado que pondría fin a su relación con Trackhouse Racing, por lo que de inmediato puso manos a la obra para conseguir otro asiento.

Sin embargo, pese a que no había claridad en su futuro, en una charla que tuvo con El Universal Deportes semanas atrás descartó toda posibilidad de quedar fuera de la Nascar y lo confirmó.

Lee también

A partir del próximo año Daniel Suárez se subirá al auto número “7” de Spire Motorsports, sustituyendo a Justin Haley, quien no tuvo buenos resultados detrás del volante. El regio compartirá equipo con Michael Mcdowell y Carson Hocevar.

Cabe destacar que Spire Motorsports pertenece a TWG Global, empresa muy metida en los deportes y que curiosamente también es propietaria de Cadillac F1 Team, escudería donde recién llegó Checo Pérez y también debutará en 2026.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS