Cruz Azul vs Toluca: Horario y transmisión de la Jornada 6 de la Liga MX; HOY, sábado 23 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 6 del Apertura 2025; HOY, sábado 23 de agosto

Chivas se roba los mejores MEMES tras rescatar empate con Tijuana; las redes sociales reaccionan

Abierto GNP Seguros: Semifinal y final se jugarán hoy, sábado 23 de agosto; la lluvia postergó los partidos

Rodolfo Rotondi ha dejado los errores y polémicas atrás; quiere la décima con Cruz Azul

Este sábado se vive un interesante duelo entre Cruz Azul y el Toluca en Ciudad Universitaria. Ambas escuadras buscan la victoria en el partido correspondiente a la

La Máquina quiere su tercera victoria al hilo para seguir con su invicto en lo que va del torneo. Nicolás Larcamón busca seguir ganándose a la afición celeste, que sigue sin estar convencida de la llegada del técnico argentino al banquillo.

En estos últimos días había incertidumbre sobre el futuro de Gonzalo Piovi, central titular de los celestes, ya que se hablaba con fuerza de una posible salida al Inter de Miami; sin embargo, Cruz Azul no aceptó la oferta del cuadro de la MLS, y podrá quedarse con los argentinos.

De momento, el equipo celeste es tercero con 11 puntos, a uno de la punta de la clasificación.

Toluca viene de un doloroso descalabro en la Leagues Cup, donde cayeron en penaltis frente al Orlando City en los cuartos de final. El cuadro de Mohamed llega con menos días de descanso que los celestes, un factor que podría tener estragos en este partido.

Los actuales campeones de la Liga MX empataron 1-1 con Pumas en su último partido liguero, así que los Diablos están al acecho del triunfo para no alejarse de la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Los Diablos se ubican en la quinta posición con 10 unidades.

Este partido es el más llamativo de esta Jornada 6 del Apertura 2025, y por ello se encargarán de cerrar la actividad sabatina de la Liga MX.

Horarios y transmisión para ver EN VIVO el Cruz Azul vs Toluca:

Cruz Azul vs Toluca

  • Fecha: sábado 23 de agosto
  • Horario: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

