Cruz Azul vs LAFC - EN VIVO - Vuelta de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

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Esta noche el se juega el pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el Los Ángeles FC en el estadio Cuauhtémoc, donde buscarán una hazaña histórica, ya que deben remontar una eliminatoria en la que tienen tres goles de desventaja.

Sin embargo, por más complicada que parece la situación, Gonzalo Piovi confía en la remontada cementera.

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“Creo que va a ser un partido donde tenemos que salir con total convencimiento, ser nosotros mismos, estar en todos los detalles al cien por ciento. Tenemos la fe de que lo vamos a revertir”, declaró en la previa del encuentro.

El gol de visitante es un factor del cual cuidarse para los cementeros, ya que una anotación del conjunto estadounidense pondría aún más complicado el escenario.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

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CRUZ AZUL VS LAFC: MINUTO A MINUTO

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