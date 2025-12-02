Cruz Azul vs Flamengo: Día, horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Copa Intercontinental

Este sábado pasado el Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer al Palmeiras (1-0) con gol de Danilo da Silva, mismo que los clasificó a la Copa Intercontinental, donde serán rivales del Cruz Azul, últimos campeones de la Copa de Campeones de CONCACAF.

La Máquina se coronó del torneo más importante de la región el pasado junio cuando goleó al Whitecaps de Vancouver (5-0) en el estadio Olímpico Universitario.

El ganador de este partido avanzará a la Challenger Cup, donde espera el Pyramids FC de Egipto. Finalmente, si Cruz Azul logra ganar estos dos partidos, jugaría contra el París Saint-Germain por el título de la Intercontinental.

NUESTRO RIVAL PARA EL DERBI DE LAS AMÉRICAS. 💙



➡️ @Flamengo pic.twitter.com/q0YZirlbgB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 29, 2025

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CRUZ AZUL VS FLAMENGO?

El torneo se llevará a cabo del 10 al 17 de diciembre y el debut de la Máquina será el 10 de diciembre en el estadio Áhmad Bin Ali de Rayán, Qatar.

De acuerdo con la FIFA, el partido entre Cruz Azul y Flamengo será a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por FIFA+.

