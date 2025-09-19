Cruz Azul vs FC Juárez: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; hoy, viernes 19 de septiembre

Con 20 puntos, Cruz Azul marcha en la segunda posición e invicto en este torneo Apertura 2025 y esta noche, frente a los Bravos de Juárez, quieren mantener el buen paso.

La Máquina de Nicolás Larcamón quiere alargar a 19 partidos su racha invicta en el estadio Olímpico Universitario; por ahora suman 14 victorias y cuatro empates en CU.

El historial ante el conjunto fronterizo favorece ampliamente a los de La Noria. En 13 enfrentamientos previos, Cruz Azul suma nueve victorias, dos empates y sólo dos caídas.

Tanto Ángel Sepúlveda como el capitán Nacho Rivero podrías estar esta noche si así lo requiere Larcamón; el mexicano reaparece tras su lesión, mientras que Ignacio recibió 12 puntadas tras una jugada en el duelo ante Pachuca.

Ángel Sepúlveda es nominado al mejor jugador de la Concacaf / Foto: Imago7

Por su parte, el cuadro que dirige el uruguayo Martín Varini marcha en la posición 9 con 12 puntos y vienen de cuatro encuentros sin conocer la derrota.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Bravos?

El choque entre Cruz Azul y los Bravos de Juárez no será transmitido por televisión abierta. Te dejamos los detalles del encuentro.

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Horario: 19:00

Transmisión: ViX Premium

También podrás seguir minuto a minuto todas las acciones aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

