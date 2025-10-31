Cruz Azul jugará ante Palmeiras o Flamengo en la Copa Intercontinental

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en la final de la CONMEBOL Libertadores 2025, la cual será la séptima entre equipos brasileños, y que además definirá al próximo rival del Cruz Azul en la Copa Intercontinental.

Ambas escuadras brasileñas vivieron momentos de tensión en la búsqueda por sellar su pase a la gran final de este importante torneo sudamericano, que ha sido dominado por el futbol carioca en estos últimos años.

El Verdao enfrentó un duro reto en su misión por llegar hasta esta instancia, ya que en el duelo de ida frente a Liga de Quito cayeron 3-0, obligándolos a buscar una icónica remontada para meterse al duelo por el título.

Durante el encuentro frente al cuadro ecuatoriano, el Palmeiras mostró una amplia superioridad, la cual cristalizó con una estupenda victoria de 4-0 y de esta forma sellar su pase a la final del torneo continental.

Del otro lado, el Flamengo llegó al estadio Presidente Perón, casa del Racing Club, donde la hinchada argentina les dio una extraordinaria bienvenida para buscar imponerse a los brasileños y llegar a la final.

El Mengao sacó la victoria de 1-0 sobre el cuadro argentino, resultado que lograron aguantar pese al empuje de la afición blanquiazul que se fue a casa con un sabor amargo.

¿Cuándo jugaría Cruz Azul frente a Palmeiras o Flamengo?

Los de la Liga MX aseguraron su participación en la Copa Intercontinental tras ganar la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que su primer partido en el torneo internacional sería contra una de las escuadras antes mencionadas.

Cruz Azul estaría enfrentando a Palmeiras o Flamengo el próximo 10 de diciembre en Rayán, Catar, en el ya conocido "Derbi de las Américas". Por su parte, el PSG, campeón de la Champions League, estará esperando en la final del torneo.